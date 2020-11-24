مشاركة جزائرية قوية في مهرجان البوابة وتوقيع اتفاقية مع “مهرجان العودة”

أعلنت هيئة تنظيم مهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير عن قائمة الأفلام المشاركة في دورة نوفمبر، حيث عرفت مشاركة 16 فيلما من 11 دولة.

وتميزت الطبعة الثامنة بمشاركة قوية للجزائر التي شاركت بـ 5 أفلام، إضافة إلى مشاركة كل من البرتغال وليبيا لأول مرة في مهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير.

وستكشف لجنة الانتقاء والإختيار الدولية الدائمة برئاسة زهرة العجامي من الجزائر، الخميس، عن هوية الأفلام التي تم انتقائها للتنافس على الجوائز.

وستعلن لجنة التحكيم الدولية الدائمة برئاسة الدكتور أبوشعيب المسعودي من المغرب، عن هوية الأفلام الفائزة يوم الفاتح من ديسمبر.

وكشف المكلف بالإعلام في مهرجان البوابة الرقمية، عن انطلاق فعاليات مهرجان أطلنطا بولاية جورجيا الأمريكية بالشراكة مع مهرجان البوابة والذي عرف حضور قوي للأفلام الجزائرية.

ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة تنظيم مهرجان البوابة، عن إبرام اتفاقية شراكة وتعاون مع “مهرجان العودة السينمائي الدولي” من غزة في فلسطين.