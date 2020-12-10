مشاركة “محرز” كأساسي في دوري الأبطال تطرح علامة إستفهام !

شارك النجم الجزائري “رياض محرز” كأساسي في دوري الأبطال سهرة أمس الأربعاء أمام “مارسيليا” وكان ممررا حاسما.

لكن في وقت سابق، أكد “بيب غوارديولا” أنه من شارك في 90 دقيقة في مباراة الدوري السبت الماضي لن يشارك في مباراة دوري الأبطال.

غير أن “رياض محرز” كان الإستثناء رفقة “غوندوغان”، أين شارك في 90 دقيقة أمام “فولهام” وشارك أيضا لمدة 67 دقيقة أمام مارسيليا.

في حين يرى البعض، أن مشاركة “محرز” في مباراته أمام “لوام”، تعني أنه سيكون إحتياطي في مباراة الداربي أمام “اليونايتد”.

أما البعض الآخر، فيرى أن “محرز” كسب ثقة مدربه الذي يعول عليه في كل المباريات بالنظر لأدائه المميز في التفرة الأخيرة.

في نفس السياق، أكد “بيب غوارديولا”، أن الجميع معني بمباراة “الداربي” وليس هناك لاعب أساسي وآخر إحتياطي.