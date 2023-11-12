مشاركة مخيبة للرماية الجزائرية في البطولة الإفريقية

بصمت الرماية الجزائرية على مشاركة مخيبة، في البطولة الافريقية للرماية بالقوس والسهم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتمثلت حصيلة المشاركة الجزائرية، في حصد ميداليتان فضيتان فقط، ومركز سابع في الترتيب العام.

وخطف فريق الرجال في منافسات حسب الفرق، ميدالية فضية، في القوس الأولمبي. مقابل فضية أخرى، لعبد الرحمن بلكوس، في فردي رجال.

للإشارة فإن البطولة الإفريقية للرماية بالقوس والسهم، جرت بمدينة “نابل” التونسية، في الفترة الممتدة ما بين الـ 7 والـ 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة 20 دولة.