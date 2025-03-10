مشاركة مديري المدارس في المسابقات..وزير التربية يُوضح

أوضح وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي أن النصوص القانونية المعمول بها لا تسمح لمديري المدارس الابتدائية. بالمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي.

وقال الوزير في إجابته على سؤال كتابي للنائب البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني. بخصوص إمكانية مشاركة مديري المدارس الابتدائية. في مسابقة مفتش بيداغوجي في الابتدائي. إنّ النصوص القانونية المعمول بها. التي تنص على أن يرقى في رتبة سلك مفتشي التعليم الابتدائي. في حدود المناصب المطلوب شغلها. عن طريق الامتحان المهني، وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص لمدة سنة (1) دراسية واحدة، وفق شروط

ومن الشروط أن يكون للمعني رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص المواد،الأساتذة المميزون في التعليم الابتدائي. الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

إضافة إلى رتبة مفتش التعليم الابتدائي، تخصص إدارة المدارس الابتدائية والتي تشمل

مديرو المدارس الابتدائية الذين يثبتون ست (6) سنوات. من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

وكذا رتبة مفتش التعليم الابتدائي. تخصص التغدية المدرسية، التي تشمل هي الأخرى المستشارون الرؤساء للتغدية المدرسية. الذين يثبتون اثنتى عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.”

وعليه حسب وزير التربية، فإن شروط مشاركة مديري المدارس الابتدائية في مسابقة الالتحاق برتبة مفتش بيداغوجي. صريحة وواضحة ومحددة بموجب النصوص القانونية سارية المفعول، وهو ما يظهر جلياً. سياسة القطاع في تعميق الاستفادة من الخبرات والكفاءات في نفس المسار.