مشاركة مميزة للجزائر في أشغال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

اختتمت أشغال الدورة السنوية الثانية والثلاثين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE). التي احتضنتها مدينة بورتو البرتغالية على مدار خمسة أيام، بمشاركة وفد من البرلمان الجزائري بغرفتيه.

أثنى ممثلو الوفود على المشاركة الفاعلة للجزائر في إطار التعاون. رغم كونها عضوا غير دائم في المنظمة، وتم التنويه بجهودها في طرح مقاربات متوازنة حول الموضوعات التي نوقشت داخل مختلف الورشات والنقاشات.

وكان الوفد الجزائري قد أجرى على هامش الأشغال.عدة لقاءات مع ممثلي وفود أوروبية وآسيوية. تم خلالها تبادل الرؤى حول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية والتعاون لاسيما في مجالات الأمن البيئي، مكافحة الإرهاب، والهجرة.

وتم التطرق إلى موضوع الدورة القادمة التي ستعقد في مدينة لاهاي العام المقبل وكذا تحضيرات مشاركة الجزائر المرتقبة ضمن هذا الإطار.

وخلال تلك اللقاءات. عبّر الوفد الجزائري عن ارتياحه لمجريات الدورة الـ 32 للمنظمة وثراء النقاشات. مجدداً التزام الجزائر بالمبادئ الدولية القائمة على احترام السيادة. دعم قضايا التحرر، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.”