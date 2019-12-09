مشاركة مميزة للصناعات العسكرية والشركات الناشئة بمعرض الإنتاج الوطني

كشف وزير التجارة، سعيد جلاب، عن مشاركة أزيد من 500 مؤسسة إقتصادية في الطبعة 28 لمعرض الانتاج الوطني.

المعرض المزمع تنظيمه في الفترة الممتدة بين 19 و28 ديسمبر الجاري، والذي سيشهد مشاركة مميزة للصناعات العسكرية.

الجديد في هذه الطبعة، حسب الوزير، هو تخصيص جناح للشركات الناشئة حيث يشارك فيه أزيد من خمسين شاب حامل للمشاريع.

فيما ستشارك أكثر من 120 شركة عمومية وأكثر من 200 شركة خاصة.

وأشار جلاب أنه على هامش المعرض ستنطلق حملة للحد من تبذير الخبز وحملة لتعويض الأكياس البلاستيكية للخبز بأكياس ورقية.