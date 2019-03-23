مشاركة 13 فرقة مختصة في مسرح الطفل في “أسبوع الطفولة بالشلف”

تشهد فعاليات أسبوع الطفولة التي انطلقت اليوم بالشلف مشاركة ما يربو عن 13 فرقة مختصة في مسرح الطفل.

وتجري فعاليات هذا النشاط الترفيهي الذي جاء تزامنا والعطلة الربيعية للتلاميذ بدار الثقافة حيث شهد خلال اليوم الأول اقبالا ملفتا للعائلات المرفوقة بأبنائها وسط أجواء فنية ترفيهية تميزها الرسالة الهادفة.

هذه التظاهرة التي تشارك فيها 13 فرقة مختصة في مسرح الطفل تهدف بالأساس لتنشئة الطفل وزرع لديه القيم الحضارية.

من خلال عروض مسرحية هادفة مضمونها حب الوطن والوالدين، الكتاب، الأمانة، الحفاظ على البيئة.

و شهدت العروض المسرحية لليوم الأول اقبالا لافتا من طرف العائلات وأبنائها التي استحسنت المبادرة كونها تندرج ضمن تنشيط الفعل الثقافي بالمنطقة وكذا الترفيه عن الطفل الذي أتم فصلا دراسيا حافلا.

كما كانت الفرصة مواتية لاقامة عديد العروض البهلوانية في مشهد مزج بين التسلية وترويج للقيم الحضارية والنبيلة فضلا عن عديد المسابقات التثقيفية التي جرت وسط تنافس كبير وشريف بين الأطفال.

الجدير بالذكر ان هذه الطبعة من تظاهرة أسبوع الطفولة لهذه السنة تعد الرابعة فيما ستتواصل فعالياتها الى غاية السبت المقبل.