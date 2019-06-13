مشاركة 15 دولة في فعاليات الطبعة الـ 52 لمعرض الجزائر الدولي

تنطلق فعاليات الطبعة الـ52 لمعرض الجزائر الدولي الثلاثاء المقبل بقصر المعارض بالعاصمة، بمشاركة أكثر من 500 متعامل اقتصادي محلي و أجنبي.

قادمين من 15 دولة، حسب ما أفاد به المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير، طيب زيتوني.

وتنظم هذه الطبعة الجديدة خلال الفترة ما بين 18 و 23 يونيو الجاري ، تحت شعار”الجزائر: التنويع الاقتصادي وفرص الشراكة المرتقبة.

بحضور متعاملين من 15 بلدا تم اختيارها جميعا كـ “ضيوف شرف” المعرض ، يضيف زيتوني في تصريح لوأج.

و قال ذات المسؤول، أنه سيتم مراجعة و تحديد تصنيف لقب دولة ضيفة شرف مستقبلا، غير أنه بالنسبة

لطبعة 2019 فإن كل البلدان المشاركة بدون استثناء تعتبر ضيوف شرف.