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مشاركة 15 دولة في فعاليات الطبعة الـ 52 لمعرض الجزائر الدولي

الوطني
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مشاركة 15 دولة في فعاليات الطبعة الـ 52 لمعرض الجزائر الدولي
بقلم نويس عبد الجلال

تنطلق فعاليات الطبعة الـ52 لمعرض الجزائر الدولي الثلاثاء المقبل بقصر المعارض بالعاصمة، بمشاركة أكثر من 500 متعامل اقتصادي محلي و أجنبي.

قادمين من 15 دولة، حسب ما أفاد به المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير، طيب زيتوني.

وتنظم هذه الطبعة الجديدة خلال الفترة ما بين 18 و 23 يونيو الجاري ، تحت شعار”الجزائر: التنويع الاقتصادي وفرص الشراكة المرتقبة.

بحضور متعاملين من 15 بلدا تم اختيارها جميعا كـ “ضيوف شرف” المعرض ، يضيف زيتوني في تصريح لوأج.

و قال ذات المسؤول، أنه سيتم مراجعة و تحديد تصنيف لقب دولة ضيفة شرف مستقبلا، غير أنه بالنسبة

لطبعة 2019 فإن كل البلدان المشاركة بدون استثناء تعتبر ضيوف شرف.


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