مشاركة 52 طالبًا من أكثر من 20 دولة في الجامعة الشتوية لطلبة الجالية

استقبل اليوم كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، مجموعة من الطلبة الجزائريين من وأبناء الجالية المقيمة بالخارج.

وجاء هذا اللقاء في إطار فعاليات الجامعة الشتوية المنظمة لفائدتهم، بالتعاون الوثيق مع عدة قطاعات وزارية ومؤسسات وهيئات وطنية.

وشهدت هذه التظاهرة الأولى من نوعها مشاركة 52 طالبا وطالبة قدموا من أكثر من 20 دولة من مختلف مناطق العالم.

وتعتبر هذه التظاهرة تجسيدا حيا لاهتمام الجزائر بالمكون الطلابي لمواطنينا بديار المهجر وبالجيل الصاعد لجاليتنا بصفة عامة.

وهذا في إطار الجهود الرامية لتوطيد ارتباطهم بوطنهم الأم، عبر تمكينهم من استكشاف التحولات الكبرى التي تشهدها الجزائر.

وأيضا للإضطلاع عن كثب على المؤهلات الاقتصادية و العلمية و الثقافية و السياحية التي تزخر بها بلادهم. وكذا الإحاطة بالسياسات العمومية الموجهة لفائدتهم.

ووفقا لبيان الوزارة يتضمن برنامج هذه الجامعة الشتوية الذي يمتد على مدار أسبوع كامل، سلسلة من الأنشطة المتنوعة. كما تتخلله زيارات ميدانية لعدد من الأقطاب الجامعية والبحثية، والمؤسسات والهيئات الوطنية. بالإضافة إلى محاضرات و زيارات ثقافية و سياحية، تم تنظيمها بهدف التعريف بالرصيد الحضاري والتاريخي الحافل للجزائر.

وبالمناسبة أشاد شايب بأهمية هذه المبادرات في ترسيخ روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية لدى طلبة الجالية.

كما أكد شايب حرص السلطات العليا للبلاد على دعم ومرافقة الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج وتشجيع انخراطها في مسار التنمية الوطنية.

وفي الاخير أثنى شايب على علاقات التعاون القائمة بين وزارة الشؤون الخارجية ومختلف القطاعات و الهيئات الوطنية لتجسيد مثل هذه المبادرات.