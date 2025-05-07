مشارية حكما لقمة بلوزداد والمولودية

أسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” مهمة إدارة قمة الموسم بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، للحكم أكرم مشايرية.

وسيدير مشايرية، الداربي العاصمي، المقرر الاثنين المقبل بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. في غياب الأنصار، بمساعدة الثنائي بويمة وحمايدي، والذي تعتبر نقاطه مهمة في سباق اللقب بين المتصدر والوصيف.

فيما تم تعيين الحكم دهار، في غرفة “الفار” في الداربي المندرج ضمن الجولة الـ 25 من البطولة المحترفة، بمساعدة عبان.

كما عيّنت ذات اللجنة، الثلاثي غزرين وكليخة وسليماني. لإدارة اللقاء المتأخر عن الجولة الـ 21، بين وفاق سطيف وشباب قسنطينة. وسيشرف علو، على “الفار” في اللقاء المرتقب الثلاثاء المقبل، بمساعدة هواري.