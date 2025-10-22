مشاريع استثمارية روسية في قطاع الزراعة بالجزائر

استقبل ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الثلاثاء، بمقر الوزارة، عضو وفد الأعمال الروسي، مؤسس ورئيس مجموعة شركات “إيكو نيفا”، ستيفان دور.

حيث شكل هذا اللقاء، الذي حضره كل من المكلفة بالشؤون الزراعية بسفارة روسيا بالجزائر. ونائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، فرصة للجانب الروسي. للاطلاع على فرص الاستثمار بالجزائر والتسهيلات المقدمة من طرف الدولة لفائدة المستثمرين.

من جهته، عبر الجانب الروسي عن رغبة المتعاملين الروسيين لتجسيد مشاريع استثمارية في القطاع الزراعي. لا سيما بجنوب البلاد حيث تتوفر الإمكانيات والقدرات الطبيعية الضرورية.

