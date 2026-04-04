مشاريع الأشغال العمومية.. حركية متسارعة وتقدم ملحوظ عبر الوطن

تشهد مشاريع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبر مختلف ولايات الوطن حركية متسارعة وتقدما ملحوظا في وتيرة الإنجاز، في إطار الجهود الرامية إلى عصرنة شبكة الطرقات وتحسين الربط بين المناطق وتعزيز ديناميكية التنمية الاقتصادية.

وحسب بيان للوزارة، تحظى هذه المشاريع بمتابعة من طرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، حرصا على ضمان تقدم الأشغال وفق الآجال المحددة.

وفي ولاية إليزي، تتواصل أشغال فتح الطريق على مستوى الطريق الوطني رقم 54. على بعد 65 كلم من مقر الولاية باتجاه منطقة بلقبور، من خلال عملية وضع مادة التيف. بمساهمة مؤسسات انجاز وطنية كما يمكن من تحسين حركة النقل والتنقل.

أما بولاية باتنة، فتتواصل أشغال إنجاز مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 88 في شطره الممتد نحو حدود ولاية خنشلة والطريق الوطني رقم 03، على مسافة 56 كلم. حيث تعرف الأشغال وتيرة متقدمة، ما من شأنه تعزيز الربط بين الولايات وتحسين انسيابية حركة المرور.

وفي ولاية وهران، تعرف مشاريع الأشغال العمومية ديناميكية متسارعة. حيث تتواصل أشغال إنجاز محور دوران على مستوى الطريق الولائي رقم 46 بحي الصباح. إلى جانب مواصلة أشغال تزفيت الطريق الوطني رقم 11 بين بلديتي مرسى الحجاج وبطيوة. وكذا إنجاز آخر طبقة زفتية على نفس الطريق.

كما تتواصل عمليات التزفيت على مستوى الطريق الوطني رقم 11، الذي يشهد كثافة مرورية معتبرة. بهدف تحسين سلامة مستعملي الطريق وتعزيز انسيابية التنقل.

وبولاية ورقلة، تتواصل المتابعة الميدانية لمختلف المشاريع التنموية. حيث يشهد مشروع تدعيم المدرج الرئيسي ولواحقه بمطار حاسي مسعود تقدماً في وتيرة الإنجاز. بالتوازي مع تقدم مشروع إعادة الاعتبار للطريق الوطني رقم 51 الرابط بين ولايتي ورقلة والمنيعة. عبر مراحله الثلاث، وهو ما من شأنه دعم الربط الطرقي وتعزيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة.

وفي ولاية الجلفة، تتواصل أشغال التعبيد بالخرسانة الزفتية (BB) على مستوى الطريق الولائي رقم 172 الرابط بين منطقتي أم الهشيم وأم العظام، ضمن مشروع يندرج في إطار البرنامج التكميلي. ويتعلق بتعبيد الطريق الرابط بين ولاية الأغواط وحدود ولاية أولاد جلال، من النقطة الكيلومترية 50 إلى النقطة الكيلومترية 100، على مسافة 50 كلم، مروراً بمناطق قمامر وأم الخشب وأم العظام. وهو ما سيساهم في تحسين الربط بين هذه المناطق وتعزيز التنمية المحلية.