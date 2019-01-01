مشاريع التنمية تمس ثلاث سلاسل جبلية بتلمسان

ستعرف 33 بلدية بولاية تلمسان خلال السنة الجديدة 2019 برامج تنموية تشمل المناطق الجبلية بهدف ترقيتها.

وتمس هذه المشاريع الممولة من طرف الصندوق الوطني للتنمية الريفية والبرنامج القطاعي للتنمية، ثلاث سلاسل جبلية وهي جبال تلمسان التي تضم 13 بلدية بتعداد سكاني يصل إلى 189.700 نسمة.

بالإضافة إلى جبال ترارة والتي تغطي 16 بلدية بـ 151.200 نسمة، وجبال سبع شيوخ تتشكل من 4 بلديات بتعداد سكاني 26.100 نسمة.

حيث سيتم غرس ما لا يقل عن 964 هكتار من الأشجار المثمرة، وتهيئة أكثر من 629 كلم من المسالك مع فتح 136.5 كلم أخرى.

كما ستستفيد تلك المناطق من 8.810 خلية نحل المملوءة، وإنجاز أزيد من 900 هكتار من الأشغال الغابية.

وستساعد هذه المشاريع بفك العزلة على بعض البلديات وتوفير مناصب شغل للبطالين إضافة إلى المساهمة في التنمية الإقتصادية بالولاية.