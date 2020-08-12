مشاريع الحظائر التكنولوجية عبر الوطن قيد الدراسة

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، أن “عديد المشاريع المتعلقة بإنجاز حظائر تكنولوجية عبر مختلف مناطق الوطن تتواجد حاليا قيد الدراسة.”

وأوضح الوزير المنتدب خلال زيارة عمل قادته إلى الولاية تفقد خلالها عددا من المؤسسات الناشئة و اطلع على نشاطاتها الابتكارية بأن “استحداث هذه الحظائر التكنولوجية خارج الجزائر العاصمة يأتي من منطلق أن الإبداع و الابتكار يتواجد على مستوى جميع مناطق الوطن”، مشيرا إلى أن هذه الفضاءات بالإضافة إلى الحاضنات و المراكز التكنولوجية “كانت تتمركز سابقا في الجزائر العاصمة.”

وحسب ياسين المهدي وليد فإن استحداث هذه الحظائر التكنولوجية “سيساهم مستقبلا في فتح المجال للشباب و تشجيعهم على الاستثمار في مجال التكنولوجيات الحديثة ومرافقتهم و بلورة أفكارهم على أرض الواقع”، مفيدا بأن “عديد التسهيلات الموجهة لفائدة المؤسسات الناشئة سترى النور خلال الأيام القليلة القادمة.