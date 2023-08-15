مشاريع السكة الحديدية: مركب الحجار مستعد لتمويلها بالمواد الأولية

كشف الرئيس المدير العام لمركب سيدار الحجار مانع لطفي كمال عن إستعداد المركب لإنتاج المواد المرافقة لمشاريع السكك الحديدية الجديدة مع إمكانية ادراج التكنولوجيات الحديثة. قصد إعادة مركب الحجار إلى قدراته الإنتاجية السابقة. وهو ماتعتزمه الدولة من خلال مرافقته للمشاريع التنموية للمواد الأولية.

وقال مانع لطفي كمال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى. إن المركب على استعداد تام لمرافقة مشاريع السكة الحديدية بإنتاج المواد الأولية والحديد اللازم لها مهما كان حجم الطلب.

كما أبرز المتحدث ذاته، أن الحوكمة جديدة لسيدار الحجار مبنية على الثقة التامة بين العمال والإدارة والمرافقة الدائمة للسلطات العمومية مع إدراج تكنولوجيات جديدة عصرية في الإنتاج. مشيرا إلى أن هناك جهود حثيثة تبذل. وإستراتيجيات محكمة ترسم لإعادة سيدار الحجار بقوة إلى الساحة الاقتصادية.