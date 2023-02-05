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قناة النهار

مشاريع تركية وكفاءات جزائرية.. قطاع النسيج يمضي بخطى ثابتة

بقلم النهار أونلاين
مشاريع تركية وكفاءات جزائرية.. قطاع النسيج يمضي بخطى ثابتة
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