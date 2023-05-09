مشاريع تكوين وشراكة بين الجزائر و إيطاليا في مجال الرخام

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الدعم الكامل لمشاريع التكوين والشراكة بين الشركات الجزائرية والإيطالية المتخصصة في مجال الاستغلال المنجمي للرخام وتحويله.

وحسب بيان الوزارة، استقبل وزير الطاقة وفد من الفيدرالية الجزائرية لصناعة الحجارة والمواد المعدنية من نظام المناجم، برئاسة جلال قيتون. ورئيس الجمعية الإيطالية لمنتجي الرخام والجرانيت ومعدات تصنيعها “مارموماشين”، فلافيو مارابيلي. وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، وإطارات الوزارة.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى كيفيات تجسيد اتفاقية الإطار التي تم التصديق عليها يوم 18 جويلية 2022، بين الفيدراليتان الجزائرية والإيطالية في مجال التكوين (النظري والتطبيقي). من الاستغلال المنجمي للرخام إلى التحويل الصناعي له.

وكذا تشجيع علاقات الشراكة والاستثمار في مجال استغلال محاجر الرخام وتحويله محليا، بين شركات القطاع والشركات الوطنية الخاصة.على غرار مجمع مناجم الجزائر، والشركات الإيطالية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من التجربة الإيطالية الرائدة في هذا المجال، حسب المصدر نفسه.

اللقاء جاء “تنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 أفريل 2023، المتعلقة بتطوير شعبة الرخام، ومنع استيراد الرخام الجاهز، وتشجيع المؤسسات الناشئة على العمل في هذا المجال وتطويره بأحدث التكنولوجيات”.

وبالمناسبة أكد عرقاب على “الدعم الكامل والمستمر لبرامج التكوين المتفق عليها بين الفيدراليتين الجزائرية والإيطالية، وكذا لمشاريع الشراكة والاستثمار في مجال تطوير شعبة الاستغلال المنجمي للرخام وتحويله، ولاسيما مع الشركات الإيطالية، مع إقحام المؤسسات الوطنية الخاصة والناشئة في هذا المجال”.

وأضاف الوزير أن هذا “سيساهم بدون شك وبفعالية في تنويع الاقتصاد الوطني والحد من الاستيراد وتوفير مناصب الشغل، بغية الرفع من الإنتاج والارتقاء به إلى المستويات النوعية، لتلبية طلب السوق الوطنية في الوقت الراهن باعتبار أن الرخام الجزائري يشكل سوقا واعدة لما تزخر به الجزائر من احتياطي وإمكانات كبيرة وجودة عالية للرخام”.