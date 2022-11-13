قناة النهار مشاريع تنموية معطلة لسنوات.. قاطنو دوار البراهمة بتسمسيلت بقلم قناة النهار نشر في 13 نوفمبر 2022 - 22:34 الجزائر شارك غرِّد أرسل 33 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/tXsTW الجزائر اقرأ أيضا زوجوني: تحضيرات عرس محمد وريان من قسنطينة.. الجزء الثالث قناة النهار 28 أكتوبر والي المدية يزور ضحـ ـايا حـ ـادث الحافلة في مستشفى محمد بوضياف قناة النهار 30 أكتوبر بشار..بداية الإستعداد لإنطلاق موسم سياحي ناجح قناة النهار 29 أكتوبر "رئيس الجمهورية لنجيب ميقاتي: "مثلما تكلمنا على إنفراد..سنكون دائما مع لبنان قناة النهار 02 نوفمبر الكوكي : لما كنت في سطيف..وصلت وين عمرت ليصونص للكار ! قناة النهار 26 أكتوبر جزائريون: السياحة الجلبية تخطف الأضواء للراحة والإسترخاء قناة النهار 07 نوفمبر بلال: دراستي كانت لها الأولوية على صناعة المحتوى قناة النهار 26 أكتوبر السفير الفرنسي: هذه هي الفئة المعنية بطلبات الحصول على تأشيرات الإقامة الطويلة المدى قناة النهار 10 نوفمبر "وزير التجارة :"نتطلع إلى إزالة المعيقات بمنطقة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ من خلال الإتحاد الجمركي العربي قناة النهار 28 أكتوبر "بيونة تبكي بحرقة بسبب اولادها .. "توحشتهم و ربي يطلق سراحهم قناة النهار 03 نوفمبر