 مشاريع توأمة بين الجزائر وبلجيكا في المجال الصحي

استقبل وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، الأمس الاثنين، بمقر الوزارة، سعادة سفير مملكة بلجيكا بالجزائر، جون جاك كيريا، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان لوزارة الصحة، أشاد الطرفان خلال هذا اللقاء، بمستوى العلاقات الودية والمتميزة التي تجمع الجزائر بمملكة بلجيكا. والتي تقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة. مستمدة جانبا هاما من بعدها الإنساني والتاريخي، حيث ذكّر الوزير بالمواقف التضامنية التي أبدتها بلجيكا. خلال الثورة التحريرية المجيدة، وما جسّدته من دعم لحق الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال. إلى جانب الديناميكية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما شكّل اللقاء فرصة لسعادة سفير بلجيكا للتباحث حول سبل تعزيز التعاون المؤسساتي. من خلال إطلاق مشاريع توأمة بين مؤسسات بلجيكية وكل من المعهد الوطني للصحة العمومية والمدرسة الوطنية للمانجمنت وإدارة الصحة. مع دراسة إمكانية التوقيع على اتفاقية تعاون وإنشاء لجنة مشتركة خلال سنة 2026، في ظل توفر جميع العناصر والشروط الكفيلة بإنجاح هذا التعاون.

وفي نفس السياق، اقترح وزير الصحة توسيع مجالات التعاون لتشمل اختصاصات أخرى، على رأسها جراحة القلب، خاصة عند الأطفال. مبرزا السياسة الصحية المعتمدة في الجزائر في مجال التكفل الصحي بهذه الفئة. من خلال التعاون القطاعي، مع بحث سبل الاستفادة من الخبرة الأوروبية في هذا المجال.

هذا وتطرق محمد صديق آيت مسعودان، إلى سياسة إنشاء مراكز استشفائية كأقطاب صحية بامتياز، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى جانب إعطاء أهمية خاصة لتكوين الأطقم الطبية وشبه الطبية وتعزيز كفاءاتها.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تعيين نقاط محورية لدراسة سبل تعزيز التعاون المشترك، سواء عن طريق اللقاءات الحضورية أو من خلال تقنيات التحاضر عن بعد، تحضيرًا لإمضاء مذكرة تفاهم، تعزز الشراكة الجزائرية-البلجيكية في المجال الصحي.

