مشاريع جديدة في قطاع الشباب والرياضة بولاية الجزائر

سيتدعم قطاع الشباب والرياضة لولاية الجزائر بمشاريع عدة هذه السنة، منها إنجاز 26 مسبحا حسبما اعلنت عنه مصالح الولاية.

20 منها تندرج ضمن ميزانية الولاية و06 مشاريع أخرى مسجلة في إطار الميزانيات البلدية.

13 مسبحا في طور الإنجاز بكل من بلديات أولاد الشبل، الدويرة، سويدانية، عين طاية، جسر قسنطينة، الرغاية، سيدي موسى، الكاليتوس، تسالة المرجة، بني مسوس، أولاد فايت، الهراوة وبئر مراد رايس.

و13 مسبحا في طور إستكمال الإجراءات المتعلقة بإطلاق المشاريع، تتوزع على مستوى العديد من بلديات العاصمة منها براقي، بوروبة، بن طلحة، عين البنيان، بابا حسن، حسين داي، برج البحري، وادي قريش والمحمدية.

بالإضافة إلى مشاريع لمرافق رياضية أخرى منها قاعتين متعددتي الرياضات بكل من بلديتي وادي قريش والمحمدية.

قاعة رياضة ببلدية الهراوة ودار شباب ببلدية عين طاية.