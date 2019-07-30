مشاريع عمومية منحت لحداد بقيمة 13 ألف مليار متوقفة!
عجز مجمع الأشغال العمومية والري التابع لرجل الأعمال على حداد عن مواصلة أشغال مشاريع ضخمة بقطاع الأشغال العمومية بقيمة 1.3 مليار دولار.
وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين”، فإن هذه المشاريع تتعلق بالأساس بمشاريع سكك الحديد بغرب البلاد التي تم إطلاقها سنة 2013.
وتقول مصادر مسؤولة بوزارة الأشغال العمومية والنقل، أن الأشغال توقفت بمشروع خط السكك الحديدية بين غليزان وتيارت وتيسمسيلت، ومشروع مماثل بتلمسان.
وتجاوزت قيمة المشروع الأول مليار دولار أي ما يعادل 10 آلاف مليار سنتيم أما المشروع الثاني فقد بلغت قيمته 300 مليون دولار ما يعادل 3 آلاف مليار سنتيم.
وتم إطلاق مشروع السكة الحديدية الأول سنة 2013 خلال فترة تولي عمار تو وزارة النقل أما المشروع الثاني فتم إطلاقه سنة 2014، في فترة الوزير المحبوس عمار غول.
وتحصل علي حداد على تسبيقات تقدر بـ500 مليون أورو في المشروع الأول.
وقالت مصادر “النهار أونلاين” أن توقف تلك المشاريع جاء بعد توقف دفع مستحقات العمال والشركات المناولة من قبل مجمع علي حداد.
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