مشاريع مهمة على الطاولة.. رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد، إجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن مجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. ومشروع الربط بين شبكات الكهرباء لشمال وجنوب البلاد.

كما تناول مجلس الوزراء حملة الحصاد والدرس لموسم 2024، ومتابعة إنجاز مراكز لتخزين الحبوب. بالإضافة كذلك إلى التدابير المتخذة لعصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني وبالنقال.