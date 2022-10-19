مشاريع هامة على طاولة إجتماع الحكومة

خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري اليوم برئاسة الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان إلى دراسة عدد من مشاريع مراسيم مست عدد من القطاعات. وويتعلق الامر بكل من قطاع العدل والسياحة بالإضافة إلى المجاهدين والثقافة.

وخلال الإجتماع الذيجرى بمقر قصر الحكومة قدم وزير العدل قدم عرضا حول مشروعا تمهيديا لقانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء ستتم دراسته خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

كما درست الحكومة عرضا قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل المرسوم المتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي.

وعرض وزير المجاهدين وذوي الحقوق برنامج الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 68 لاندلاع ثورة التحرير الوطني في أول نوفمبر 1954. حيث تضمن العرض القيام بعدّة نشاطات لفائدة المجاهدين وذوي حقوق الشهداء وكذا تنظيم عروض تاريخية على غرار الملحمة الكبرى “ألا فاشهدوا” وبداية تصوير فيلم قائد الولاية السادسة التاريخية، العقيد سي الحواس

بينما وزيرة الثقافة والفنون قدمت عرضا حول برنامج التنشيط الثقافي الـمرتقب بهذه المناسبة وكذا تكريم فناني فرقة جبهة التحرير الوطني.