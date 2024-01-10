مشاريع هامة على طاولة الحكومة اليوم

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، تناول بالدراسة والبحث، عددا من الملفات تتعلق بقطاعات الصناعة والفلاحة والري وتطوير السكك الحديدية.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في إنجاز مشروع مركب سحق البذور الزيتية بولاية جيجل، المنتظر تسليمه في نهاية السداسي الأول من سنة 2024.

وجاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بالإسراع في استكمال هذا المشروع الهام. الذي من شأنه المساهمة بقدر كبير في تلبية احتياجات السوق الوطنية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول متابعة سير حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024، الجارية حاليا في ظروف حسنة نظير تدابير المساعدة والدعم لفائدة الفلاحين التي أقرها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 1 أكتوبر 2023.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع طوره فريق بحث من جامعة سيدي بلعباس لمعالجة المياه المستعملة باستخدام تقنية الأوزون لإعادة استخدامها في الري الزراعي. في انتظار استكمال الدراسات الاقتصادية والبيئية اللازمة.