مشاريع هامة على طاولة الوزير الأول

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي. يحدد كيفيات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة بعنوان المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية.

ويتمثل الهدف المتوخى من هذا النص في وضع الطريقة العملية لتحسين أداء التجهيزات العمومية المتواجدة في حدود المدن الجديدة وتثمينها بشكل أمثل. بغرض ضمان دورها الوظيفي الكامل الذي من شأنه أن ينعكس بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى هذه المدن الجديدة.

من جهة أخرى، واصلت الحكومة دراسة المشاريع المسجلة في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتجسيد التحول الرقمي.

كما استعرضت الحكومة أربعة عروض تتعلق، بمدى تقدم رقمنة القطاعات الوزارية. ومشروع إنجاز مركز البيانات الوطني الثاني الذي يجري استكماله، والذي وضع أصلا حيز الخدمة بتاريخ 26 سبتمبر الفارط. بالإضافة كذلك إلى مشروع البوابة الوطنية للخدمات الرقمية (Dzair digital services)، التي تشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو إدارة عصرية، وأكثر سهولة وفعالية مع إمكانية الوصول الموحد والآمن عبر الإنترنت والهواتف المحمولة. إلى الخدمات العمومية التي تستجيب للمتطلبات الدولية.

ناهيك عن وضع منشأتين استراتيجيتين من الجيل الأخير تشكلان الحوسبة السحابية الوطنية الأولى في الجزائر الموجهة لتأمين وتحديث الخدمات العمومية والإقتصادية. من خلال احتضان البيانات السيادية والتعجيل بوتيرة التحول الرقمي.

