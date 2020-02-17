مشاريع هامة لأمن ولاية تيارت

كشف رئيس أمن ولاية تيارت، العميد الأول، كريم حدادو، أنّ الشرطة إستفادت من عدة مشاريع هامة ستكون في خدمة المواطنين.

وأوضح المسؤول ذاته، أنّ هذه المشاريع ستلعب دورًا في توفير الأمن والحد من الجرائم بأنواعها.

وواصل المتحدث مفصلًا في نوعية هذه المشاريع التي ذكر منها، فتح مقر أمن جديد لأمن دائرة الرحوية، حيث بلغت نسبة الأشغال 99 بالمئة، أمن حضري 11 بحي كارجو، حيث بلغت نسبة الأشغال به 95 بالمئة، أمن حضري 12 بحي 1900 سكنا المعروف محليا بحي الأتراك بعاصمة الولاية، نسبة أشغاله في مرحلة متقدمة وآخر ببلدية مغيلة وبلغت نسبة الأشغال بالمقر 90 بالمئة.

كما كشف المسؤول ذاته، أنّ مشاريع أخرى، تم إقتراحها منها، مشروع إنشاء مقر للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالولاية المنتدبة قصر الشلالة ومشروع تحويل مقر أمن الدائرة فرندة القديم إلى أمن حضري.