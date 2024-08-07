مشاريع وعروض مهمة على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة الماضية.

كما استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة.

واستمعت الحكومة استمعت إلى عرض حول ظروف سير عملية الإحصاء العام للفلاحة 2024. وسبل ضمان الاستغلال الأمثل للمعطيات الإحصائية التي ستفرزها هذه العملية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم أشغال إعادة تهيئة وادي الحراش.