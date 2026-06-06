مشاريع ومبادرات جزائرية تونسية في مجال البريد والمواصلات

أفادت وزرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم السبت، عن تتويج أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة الجزائرية-التونسية، بالاتفاق على عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة.

وأوضحت الوزارة أن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، وفدًا قطاعيًا إلى تونس. بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة الجزائرية–التونسية. مشيرة أن هذه الأشغال تُوّجت بالاتفاق على عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة في مجالات البنية التحتية للاتصالات. والطيف الترددي، والخدمات البريدية، وريادة الأعمال والابتكار، تعزيزاً للتعاون بين البلدين الشقيقين.

كما جاءت هذه الخطوة تعزيزاً للتعاون الجزائري–التونسي في مجالات البريد والمواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

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