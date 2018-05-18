“مشاش” يعتدي على زوجته و”نابولي” سيطرده

ينوي نادي “نابولي” التخلص من الجزائري الأصل “زين الدين مشاش” بعد كثرة المشاكل التي أحدثها منذ وصوله لكبير الجنوب الإيطالي.

وكشفت جريدة “إيلماتينو” بأن آخر خرجات متوسط الميدان الصاعد، كانت الإعتداء على زوجته وضربه لها على مُستوى الوجه بطريقة عنيفة.

لتقوم الزوجة، بتقديم شكون ضده لدى مصالح الأمن، مُطالبة بالحصول على الطلاق في أسرع وقت ممكن، مُعقدة من وضع زوجها.

وسبق لخريج “تولوز” الوقوع في “نزاعات” أخرى منذ وصوله لـ”البيرتينوبي” ليُقرر عدم الإحتفاظ به، خاصة وأنه لم يُقنع المدرب “ساري”.