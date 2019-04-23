“مشاعر” أضخم مسلسل درامي مغاربي في رمضان 2019

سيعرض المسلسل الدرامي الضخم، والتجربة الأولى من نوعها على المستوى المغاربي، “مشاعر”، على قناة “النهار”، بعد عثرات عديدة في التصوير.

وسيتمكن المشاهد الجزائري أخيرا، من متابعة أحداث هذا المسلسل الدرامي، ليستمتع المشاهدون بدراما راقية بمستوى تطلعاتهم وأذواقهم.

يجمع هذا المسلسل كبار نجوم الدراما والسينما في الجزائر وتونس، على غرارحسان كشاش، مريم شعبان، نبيل عسلي، سارة لعلامة وهشام رستم.

يجتمع هؤلاء النجوم، ولأول مرة، في أبرز الانتاجات الرمضانية، في موسم 2019 على شاشة “النهار” الجزائرية.

جنّدت للعمل عدة كفاءات، وتم تصويره في تركيا، بفريق عمل متكامل من كتاب السيناريو، ومديري التصوير والإضاءة، ومهندسي الديكور.

كما سيتم استخدام تقنيات عالية الجودة، للخروج بنسخة احترافية، للدراما الجزائرية.

أشرف على إخراج هذا المسلسل، الألماني محمد جوك، صاحب الرصيد الثري وأنجح الأعمال الفنية.

فهنيئا لمحبي الدراما، هذا العمل الضخم، والذي سيشاهدونه، على قناة “النهار”، مشاهدة طيبة لمشاهدينا الكرام .