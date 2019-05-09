“مشاعر” يدخل المنافسة الرمضانية بقوة ويتصدر اليوتيوب

حقق المسلسل الدرامي الضخم “مشاعر”، الذي يعرض على قناة النهار، نجاحا كبيرا، حيث يتصدر اليوتيوب الجزائري، بأكثر من مليوني مشاهدة لحلقته الأولى.

المسلسل من بطولة فنانين جزائريين وتونسيين، على رأسهم الفنان الكبير، حسان كشاش، والمبدع نبيل عسلي، وسندريلا الشاشة الجزائرية، سارة لعلامة.

ودخل المسلسل المنافسة الرمضانية بقوة، بمشاهد تمثيلية، حبست أنفاس المتابعين.

وينتظر أن تعرف الحلقات القادمة لهذا المسلسل، والذي قدم للمشاهدين دراما احترافية بإمتياز، تشويقا أكثر.

للتذكير، تم تصوير هذا المسلسل الدرامي الضخم، والتجربة الأولى من نوعها مغاربيا، في تركيا.

وتم تسخير فريق عمل متكامل للمسلسل، من كتاب السيناريو، ومديري التصوير والإضاءة، ومهندسي الديكور.