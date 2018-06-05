مشاكل “الخضر” تسبقهم الى البرتغال!!

تحول المُنتخب الوطني لمادة دسمة في البرتغال، وذلك قبل الودية التي ستجمعه مع “السيليساو”، سهرة بعد غد الخميس بملعب “لالوش”.

وأشارت جريدة “أوجوغو” بأن “الأفناك” يتواجدون في أسوء حال بعد هزيمتهم أمام الرأس الأخضر وقُرب سحب البساط من، رابح ماجر.

وتطرق ذات المصدر لخرجة ياسين براهيمي، الذي توجه صوب الأنصار وأشار لعلم الجزائر، بعد قيام هؤلاء بالتصفير على “مُحاربي الصحراء”.

ويُسافر “الخضر”، اليوم الثلاثاء للعاصمة البرتغالية لشبونة، في موعد لحفظ ماء الوجه بعد السقطات التحضيرية المتتالية في الأشهر القليلة الماضية.