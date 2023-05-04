قناة النهار مشاكل الفلاحين بحاجة إلى صوت .. أين هو الإتحاد الوطني للفلاحين بقلم النهار أونلاين نشر في 04 ماي 2023 - 20:12 شارك غرِّد أرسل 29 0 مشاكل الفلاحين بحاجة إلى صوت .. أين هو الإتحاد الوطني للفلاحين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/tu10R اقرأ أيضا ريحة البلاد / حلقة إستثنائية بمسجد في باريس🥰🥰 يقدّم يوميا أكثر من 1000 وجبة إفطار للمحتاجين قناة النهار 16 أفريل شاهد أمين بومدين يفاجئ الجميع ويأخذ مكان مقدم برنامج زابينغ رمضان قناة النهار 17 أفريل وزير الري: ملف عودة الجزائرية للمياه للتسيير قيد الدراسة وهو يسير بوتيرة جيدة قناة النهار 01 ماي الفنانة "منال غربي" تكشف عن جديدها في طابع الشعبي الأندلسي قناة النهار 14 أفريل قسنطينة تستعد لإحتضان كان الناشئين قناة النهار 28 أفريل معيشة فالـ Good | الحلقة 23| Best Of قناة النهار 14 أفريل ضحكة ولعبة / قوس قزح 🥰 شحال فيه من لون ؟ قناة النهار 20 أفريل نوال زعتر: "إختاروني من بين ألاف البنات لدور "نفيسة" في "ريح الجنوب" قناة النهار 14 أفريل رمضان 2023: طلبيات حلويات لمرضى السكري.. مقصد الكثيرين قبل العيد قناة النهار 19 أفريل "أمين بومدين: "اللباس جزء من الشخصية ويلعب دور مهم في التمثيل قناة النهار 15 أفريل