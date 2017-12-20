مشاكل بالجملة تلاحق غيلاس في تركيا !

يعاني الدولي الجزائري السابق، نبيل غيلاس، مشاكل بالجملة في تركيا، حيث بات على أعتباب التسريح من ناديه غوتزيبي بسبب سوء إنضباطه حسب الصحافة التركية.

كما بات مهاجم بورتو سابقا محل انتقاد واسع من طرف أنصار النادي ووسائل الإعلام التركية، التي صنفته كواحد من أسوأ الصفقات في الدوري هذا الموسم.

وهذا بسبب عدم تمكنه من تسجيل الكثير من الأهداف، خصوصا أن ناديه كان معتمدا عليه بشكل أساسي هذا الموسم.

ووصل الحد إلى تصريح مدربه للإعلام بعدم جدية الجزائري في التدريبات وسوء سيرته خارج الملاعب، ما تسبب في ازدياد وزنه بشكل كبير جدا.

للإشارة، فإن غيلاس بات خارج قائمة ناديه منذ ثلاث جولات متتالية فيما شارك في 4 لقاءات فقط هذا الموسم وسجل هدفين.