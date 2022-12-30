مشاكل بالجملة ‎‎تواجه شيرين عبد الوهاب

تواجه المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب سلسلة من الأزمات. ليس أقلها تداعيات ظهورها وهي ترقص في أحد ملاهي بيروت الى جانب زوجها حسام حبيب، والمنتج اللبناني الكندي يوسف حرب.

أمس سُئل المتحدث باسم نقابة الفنانين المصريين محمد عبد الله قائلاً إن النقابة لا شأن لها فيما فعلته شيرين. وأن هذا شأن خاص؛ ولو فعلت ذلك على المسرح لكانت النقابة أعطت كلمتها في الموضوع،

لكن ذلك لم يبعد قضيتها مع روتانا التي اعيد فتحها قبل ايام. وبحسب محامي شيرين فقد تم تأجيل الجلسة الى ما بعد منتصف شهر جانفي المقبل. لتتم إعادة فتح المحاكمة بين روتانا وشيرين عبد الوهاب بشأن إخلال بالعقد.

فيما تؤكد معلومات أن شيرين لن تذهب للمحكمة وأوكلت مهمة الدفاع عنها للمحامي. بعدما تأخرت في تنفيذ شروط العقد بينها وبين شركة روتانا. وهو الامر الذي تسبب برفع هذه الدعوى وعدم تنفيذ بنود الاتفاق بتنفيذ اليومين الغنائين. تقاعست شيرين في تنفيذ ذلك ما ادى الى دعوى قضائية من قبل الشركة السعودية ضدها.

الى ذلك، تغني شيرين قريباُ في الكويت بعد عودتها الى زوجها حسام حبيب. الذي ظهر الى جانبها في فيديوهات انتشرت على المواقع البديلة من بيروت.