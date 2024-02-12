مشاكل في القلب تنهي مسيرة ديلور مبكرا

أعلن نادي أم صلال القطري، اليوم الإثنين، عن فسخ عقده مع مهاجمه الدولي الجزائري أندي ديلور، بعد مرور 6 أشهر فقط من إنضمامه للنادي.

وحسب تقارير إعلامية، فإن ديلور، يتجه للإعلان عن إعتزاله ميادين كرة القدم، خاصة بعد معاناة مهاجم الخضر من مشاكل على ستوى القلب.

أثرت على اللاعب اندي ديلور، وجعلته يسقط على أرضية الميدان مغشيا عليه بعد معاناته من صعوبة في التنفس بتاريخ 6 جانفي خلال مواجهة فريقه أمام العربي في كأس قطر.

يجدر الإشارة، يبلغ أندي ديلور 32 سنة، وخاض مع المنتخب الوطني 15 مقابلة وسجل هدفين.