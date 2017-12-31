مشاكل “مورينيو”.. محرز هو الحل

الرياضة
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مشاكل “مورينيو”.. محرز هو الحل
بقلم أمير بهلول

يعيش نادي “مانشستر يونايتد” أوقات عصيبة تحت قيادة المدرب البرتغالي “جوزي مورينيو” الذي لم يجد التوليفة المناسبة للفريق ومطالب بالتعاقد مع لاعبين آخرين في الميركاتو الشتوي.

وقد رشحت الصحف الإنجليزية “رياض محرز” من أجل الانضمام الى الشياطين الحمر وتقديم الإضافة اللازمة للفريق.

ويرى النقاد في إنجلترا أن طريقة لعب الجزائري ستمنح مورينيو العديد من الحلول خاصة وأن محرز يمكنه لعب دوري الأبطال.

من جهة أخرى، لا يزال الصراع كبيرا بين تشيلسي، توتنهام، أرسنال و اليونايتد من أجل التعاقد مع محرز.

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