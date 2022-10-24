قناة النهار مشاكل وفوضى سيارات الأجرة.. أصحاب المجال يتبرؤون بقلم النهار أونلاين نشر في 24 أكتوبر 2022 - 18:24 شارك غرِّد أرسل 110 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7UUMc اقرأ أيضا طالع هابط: الشيخ النوي يتغنى بالجيش الوطني ويحيى كل حماة الوطن قناة النهار 06 أكتوبر "شاهد على انجراف الشاحنة من بلدية الرصفة.." نطالب بإعادة بناء الجسر قناة النهار 11 أكتوبر Mister X: المؤثرين في الجزائر هدفهم التفاعل وفقط وما يهمهمش المحتوى قناة النهار 20 أكتوبر الوزير الأول: نحن مرتاحون من النتائج المحققة لمجموعة العمل المختلطة التي مكنتنا من إسترجاع 24 جمجمة قناة النهار 10 أكتوبر الأغواط: التلاعب بمحاضر الرقابة التقنية للسيارات .. سلوكيات تفاقم الحوادث قناة النهار 11 أكتوبر "مصطفى زبدي :"التجار الصغار هم ضـ.ـحية اللوبيات الكبيرة.. يجب عليهم التبليغ قناة النهار 07 أكتوبر جريمة شنيعة تهز البليدة.. زوجة تقـتل "لوستها" وتدفنها باسطبل المنزل أخبار الجزائر 21 أكتوبر الألبسة المصنعة محليا .. أسعار منخفضة،تصاميم بسيطة وأقمشة تحاول اللحاق بركب الجودة قناة النهار 11 أكتوبر صريح جدا : كم ينفق الجزائري على ما يأكله من كماليات.. ؟ قناة النهار 17 أكتوبر نقل: حافلات بمسافرين فوق العدد المسموح .. ناقلون خارج القانون قناة النهار 18 أكتوبر