مشان: هذا هو حكم إقامة الأعراس والجنائز في زمن كورونا

قال الدكتور محند إيدير مشان منسق اللجنة الوزارية للفتوى، أنه في ظل الإرتفاع الكبير لإصابات كورونا فبات من الضروري تأجيل الأعراس وحفلات الختان لتجنب أضرار الإصابة بكورونا.

وأضاف إيدير مشان خلال تصريح لإذاعة سطيف. أن الأصل في الأعراس صناعة الفرح وفي ظل جائحة كورونا الأعراس هي ” نشر للعدوى وصنع للأضرار التي تؤدي الى وفيات بسبب الفيروس وهذا غير مقبول”. مشيرا إلى أن الميت “المتوفى” ينفعه الدعاء أكثر من أي شيئ آخر وعليه “التعزية والمواساة تكون عن بعد”

ودعا في ذات السياق، إلى التحلي بالعقلانية والمنطق في التعامل مع الوباء حفاظا على النفس. لأن الجائحة خطرة وعلى الجميع الحيطة والحذر والابتعاد عما يضر. مؤكدا أن المسجد نموذج ومثال في الإمتثال لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا. والاختلالات البسيطة ان سُجلت على قلتها تُعالج في حينها.