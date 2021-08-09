مشان ينتقد محتكري الأكسجين: “الإحتكار إثم والمحتكر ملعون”

قال الدكتور محند إيدير مشان منسق اللجنة الوزارية للفتوى.أن على الأشخاص الذين يخفون ويحتكرون مكثفات وقارورات الأكسجين ولا يرجعونها الى أصحابها بعد قضاء الحاجة العودة الى الصواب

وأضاف مشان في تصريح لإذاعة سطيف، أن الجزائريون داخل الوطن وفي المهجر صنعوا صورا تضامنية رائعة. مضيفا أن إنقاذ الحياة أجر عظيم، والتسبب في هلاك النفس جريمة

وعن محتكروا الأكيسجين قال مشان، أن “الإحتكار إثم والمحتكر ملعون، مؤكدا أن الإحتكار في السلع العادية جريمة اقتصادية وجريمة دينية. فما بالك إذا تعلق الأمر باحتكار ضرورة في الحياة “الأكسجين” وهو فعل ترفضه الشريعة الاسلامية. مشيرا إلى أن رفع الأسعار أكثر من مال حرام وهذا الفعل يسبب اللعنة واللعنة طرد من رحمة الله

وأكد في ذات السياق، أن نشر أرقام هاتف خاطئة في الفايسوك لاجل تقديم مساعدة “مكثفات الأكسجين وملئ قارورات الأكسجين” وعند الاتصال لا يتم الرد على المكالمة او تجد الرقم خاطئا.وان تم الاتفاق في بعض الأحيان يتنقل الشخص المحتاج ولا يجد أثرا للذي نشر ارقامه في الفايسبوك وهذا “تلاعب بالمشاعر واساءة وكل إساءة الى الإنسان حرام”.