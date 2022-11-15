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قناة النهار

مشاهد جميلة لتلاميذ بزيّ مدرسي موحد في إحدى إبتدائيات أدرار

بقلم قناة النهار
مشاهد جميلة لتلاميذ بزيّ مدرسي موحد في إحدى إبتدائيات أدرار
تربية
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مشاهد جميلة لتلاميذ بزيّ مدرسي موحد في إحدى إبتدائيات أدرار

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رابط دائم : https://nhar.tv/zwyP1
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