قناة النهار مشاهد جميلة لتلاميذ بزيّ مدرسي موحد في إحدى إبتدائيات أدرار بقلم قناة النهار نشر في 15 نوفمبر 2022 - 11:09 تربية شارك غرِّد أرسل 283 0 مشاهد جميلة لتلاميذ بزيّ مدرسي موحد في إحدى إبتدائيات أدرار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zwyP1 اقرأ أيضا فاسألوا : الصلاة على رسول الله قناة النهار 12 نوفمبر طالع هابط: شاهد آخر خرجات والي ولاية تيارت وكيف تعامل مع مستثمر إستغل أرض فلاحية لبناء مصنع الأجر قناة النهار 10 نوفمبر جزائريون: عائلة تعيش التشرد في الشارع بسبب الطلاق قناة النهار 07 نوفمبر مبادرة للفحص المجاني لمختلف الأمراض المستعصبة والمعقدة بقسنطينة قناة النهار 29 أكتوبر صريح جدا: التدخل في شؤون الآخرين.. سلوك يثير إستياء الجزائريين قناة النهار 27 أكتوبر "بيونة: "جرحوني في حياتي ولكن انا نسامح دايما قناة النهار 03 نوفمبر "الرئيس تبون يؤكّد لمحمود عبّاس :" كلّ الأمة العربية واقفة وراء فلســطين قناة النهار 02 نوفمبر "أنطونيو غوتيريش :" مسرور بتواجدي في الجزائر للمشاركة في القمة العربية قناة النهار 03 نوفمبر صريح جدا: الجزائريون يرحبون بملوك ورؤساء الدول العربية .. قناة النهار 31 أكتوبر السفير الفرنسي: زيارة الرئيس ماكرون للجزائر لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة قناة النهار 10 نوفمبر