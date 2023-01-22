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قناة النهار

مشاهد رائعة و جميلة لولاية قسنطينة وهي تكاسي الحلّة البيضاء

بقلم قناة النهار
مشاهد رائعة و جميلة لولاية قسنطينة وهي تكاسي الحلّة البيضاء
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مشاهد رائعة و جميلة لولاية قسنطينة وهي تكاسي الحلّة البيضاء

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