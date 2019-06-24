مشاهد صادمة صنعتها وعود كاذبة بمشتة بسباسة في سكيكدة

يعيش سكان مشتة بسباسة، ببلدية الحروش، في سكيكدة، بطريقة أقل ما يقال عنها أنها بدائية، في جزائر 2019.

لا ماء، ولا كهرباء، ولا طرق بهذه القرية المعزولة، والتي زاد عزلتها، وعود المسؤولين الكاذبة، في النظر لحالهم.

أطفال القرية يضطرون للمكوث عند الأقارب طيلة الأسبوع، لكي يستطيعوا الذهاب إلى المدرسة، ويعانون وحشةالأهل.

حالة سكان هذه القرية المعزولة، هي حال تبكي الحجر، الذي يصنع بيوت أهلها.

ويبقى سكان مشتة بسباسة، ينتظرون الفرج، ويعيشون بأمل أن يتم التكفل بقريتهم، وتزويدها بضروريات الحياة، كما يعدهم المسؤولون في كل مرة.