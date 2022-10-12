قناة النهار مشاهد صادمة لتنقل التلاميذ لمدارسهم بحي مرماد في غرداية بقلم قناة النهار نشر في 12 أكتوبر 2022 - 12:01 مجتمع شارك غرِّد أرسل 45 0 مشاهد صادمة لتنقل التلاميذ لمدارسهم بحي مرماد في غرداية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/b3aCr اقرأ أيضا قرار إستيراد السيارات أقل من 3 سنوات .. موقع واد كنيس يعج بإعلانات البيع قناة النهار 09 أكتوبر صناعة: هذه هي تكاليف إستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات قناة النهار 10 أكتوبر شوفو حكايتي: قضية عمرها 50 سنة.. أب يرفض أطفاله بدون رحمة قناة النهار 02 أكتوبر طالع هابط: النوي يطالب الجميع بوضع اليد في اليد لبناء الجزائر الجديدة قناة النهار 04 أكتوبر رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا حول التحكم في السوق ومجابهة المضاربة قناة النهار 11 أكتوبر وكأنك في العصر الحجري..إنهيار ممر يعزل سكان دوار أولاد بن خالد بسعيدة قناة النهار 29 سبتمبر فاسألوا : الإيثار و المساواة قناة النهار 24 سبتمبر دلال خير: طفلة مصابة بمرض خطير في الكبد ووالدها في رحلة بحث عن علاج يقلل عنها الآلام قناة النهار 30 سبتمبر الوزير الأول : فاتورة الوقود.. انتقلت من 4.6 مليار في 2012 الى1.4 مليار دولار سنة 2021 قناة النهار 03 أكتوبر نظام البوانتاج في المؤسسات.. هل يحترم الموظفون ساعات العمل ؟ قناة النهار 23 سبتمبر