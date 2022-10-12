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قناة النهار

مشاهد صادمة لتنقل التلاميذ لمدارسهم بحي مرماد في غرداية

بقلم قناة النهار
مشاهد صادمة لتنقل التلاميذ لمدارسهم بحي مرماد في غرداية
مجتمع
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مشاهد صادمة لتنقل التلاميذ لمدارسهم بحي مرماد في غرداية

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