قناة النهار مشاهد صادمة… محل للأكل السريع يبدل زيت القلي مرة في الأسبوع ويفتقر لشروط النظافة بقلم قناة النهار نشر في 15 نوفمبر 2022 - 19:12 الجزائر شارك غرِّد أرسل 447 0 مشاهد صادمة… محل للأكل السريع يبدل زيت القلي مرة في الأسبوع ويفتقر لشروط النظافة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XCfiC الجزائر اقرأ أيضا "حصريا..من داخل مصنع هيونداي بتيارت.. "النهار ترافق خطوات التصنيع خطوة بخطوة قناة النهار 27 أكتوبر تعزيز الشركات بين الجزائر والدول العربية في مجال الصحة قناة النهار 02 نوفمبر وكيل الجمهورية : 7 سنوات سجن و 200 مليون غرامة لشخصين قاما بالمضاربة في الحليب قناة النهار 31 أكتوبر هذه هي شروط الإستفادة من العطلة غير المدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة قناة النهار 09 نوفمبر الدرك يداهم ورشة سرية بها مواد استهلاكية منتهية الصلاحية بوهران قناة النهار 05 نوفمبر المسيلة: بقايا و مخلفات مواد البناء.. سلوكيات سلبية تشوه المنظر العام قناة النهار 10 نوفمبر جزائريون: رزيقة .. عصامية تحقق حلمها بقتح ورشة خاصة لتعليم فنون الطبخ قناة النهار 31 أكتوبر صريح جدا: جزائريون بشعار "كل واحد يخلّص وحدو" عند دفع فاتورة المطعم قناة النهار 11 نوفمبر وصول نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية لقصر المؤتمرات قناة النهار 02 نوفمبر رئيس الجمهورية يستقبل نائب الوزير الأول وزيرة الشؤون الخارجية لسلوفينيا قناة النهار 15 نوفمبر