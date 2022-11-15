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قناة النهار

مشاهد صادمة… محل للأكل السريع يبدل زيت القلي مرة في الأسبوع ويفتقر لشروط النظافة

بقلم قناة النهار
مشاهد صادمة… محل للأكل السريع يبدل زيت القلي مرة في الأسبوع ويفتقر لشروط النظافة
الجزائر
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مشاهد صادمة… محل للأكل السريع يبدل زيت القلي مرة في الأسبوع ويفتقر لشروط النظافة

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