إعــــلانات
قناة النهار

مشاهد صادمة.. ميناء فوكة البحرية يغرق بعد السيول الجارفة

بقلم قناة النهار
مشاهد صادمة.. ميناء فوكة البحرية يغرق بعد السيول الجارفة
  • 848
  • 0

مشاهد صادمة.. ميناء فوكة البحرية يغرق بعد السيول الجارفة

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/HqH1X
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر