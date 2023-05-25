قناة النهار مشاهد صادمة.. ميناء فوكة البحرية يغرق بعد السيول الجارفة بقلم قناة النهار نشر في 25 ماي 2023 - 12:42 شارك غرِّد أرسل 848 0 مشاهد صادمة.. ميناء فوكة البحرية يغرق بعد السيول الجارفة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HqH1X اقرأ أيضا الشيخ النوي: بدون تعليق.. سيارات غريبة في الطرقات السريعة قناة النهار 04 ماي الشيخ النوي: سكنات في ميلة أكل عليهم الدهر وشرب تم توزيعهم بعد ما هدرنا عليهم قناة النهار 18 ماي مراسم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين الجزائر والبرتغال قناة النهار 24 ماي الشيخ النوي: فلاحون في بسكرة يسقون محاصيلهم من "الزيقو" والدرك الوطني بالمرصاد قناة النهار 11 ماي ميلة/ إحباط تسويق 200 قنطار من الحمص سقيت بالمياه القذرة قناة النهار 12 ماي رئيس الجمهورية: أحثكم وبإلحاح لاستحداث نقابة قوية للصحفيين وهيئة لأخلاقيات الصحافة قناة النهار 06 ماي شاهد كيف تمكن عناصر الأمن الوطني من كشف وحجز أكثر من 5700 قرص مهلوس من نوع بريغبالين بالمدية قناة النهار 11 ماي باتنة : 12 كلبا متشردا ينـ.ـهشون جسد طفل حتى المـ.ـوت قناة النهار 06 ماي برج بوعريريج / عزوز.. سنين من المعاناة وحدة الألم أقعدته الفراش قناة النهار 09 ماي قالمة /المسيرة المخلدة لأحداث 8 ماي 45 .. تقليد راسخ لإستذكار تضحيات الأسلاف قناة النهار 09 ماي