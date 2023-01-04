قناة النهار مشاهد عالمية من داخل ملعب برّاقي الذي سيحتضن مباراة إفتتاح الشان بقلم قناة النهار نشر في 04 جانفي 2023 - 15:44 chan 2023 شارك غرِّد أرسل 392 0 مشاهد عالمية من داخل ملعب برّاقي الذي سيحتضن مباراة إفتتاح الشان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/PNyLT اقرأ أيضا "طالع هابط: النوي يبعث برسالة للوزير لخضر رخروخ.. "قطاع الاشغال العمومية بالمدية مخروبة قناة النهار 20 ديسمبر القطاع السياحي يستقطب المستثمرين.. مرافق وخدمات راقية لخدمة السياح قناة النهار 31 ديسمبر شاهد أبشع "فاست فود" قد تصادفه في حياتك😱🤢صراصير ومواد "بيريمي" موجّهة للزبائن !! قناة النهار 18 ديسمبر ترندينغ: صور صادمة لتاغيث بسبب مخلفات إحتفالات رأس السنة وظاهرة الإعتداء على السيارات تعود من جديد قناة النهار 02 جانفي الوادي : شيخة..تخوض تجربة محامي المستقبل وتحلم بالتميز قناة النهار 24 ديسمبر وزير العدل : يشيد بانخراط المصالح الامنية في مساعي استرجاع الأموال المنهوبة قناة النهار 27 ديسمبر الوزير الأول: حققنا مكاسب كبيرة في مجال الطفولة بضمان التمدرس الإلزامي و المجاني الذي قارب 99 % قناة النهار 19 ديسمبر تمنغست : سوق تافیست..فضاء تجاري متنوع وباب مفتوح على أفريقيا قناة النهار 18 ديسمبر حكاية نجاح: قصة غريبة لفتاة صبورة وقفت لأوّل مرة على قدميها في سن العشرين قناة النهار 21 ديسمبر أحم عائلتك" .. وزير التجارة يشرف على حملة تحسيسية حول المنتجات التي تحمل رموزا" قناة النهار 03 جانفي