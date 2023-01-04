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قناة النهار

مشاهد عالمية من داخل ملعب برّاقي الذي سيحتضن مباراة إفتتاح الشان

بقلم قناة النهار
مشاهد عالمية من داخل ملعب برّاقي الذي سيحتضن مباراة إفتتاح الشان
chan 2023
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مشاهد عالمية من داخل ملعب برّاقي الذي سيحتضن مباراة إفتتاح الشان

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رابط دائم : https://nhar.tv/PNyLT
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