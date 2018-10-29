مشاهد للثلوج بالمناطق الجنوب الغربية في تيارت

عرفت اليوم بعض المناطق من ولاية تيارت تساقطات ثلجية سجلت خاصة على المناطق الجنوب الغربية.

كبلديات مادنة وسيدي وعبد الرحمن والمحاذية للطريق الوطني رقم 111 اتجاه ولاية البيض والطريق الوطني رقم 90 اتجاه ولاية سعيدة.

حيث تساقطت الثلوج وسجلت موجة برد بهذه المناطق التي عرفت كذلك تساقطات مطرية في اليومين الأخيرين.

في وقت استبشر المواطنون خيرا بهذه التساقطات المطرية والثلجية معتبرينها جاءت في وقتها لا سيما بالنسبة لشريحة الفلاحين.

المقبلين على حملة الحرث والبذر بالمنطقة مع الإشارة أن الأمور تبقى طبيعية.

حيث لم تسجل أي حوادث أو غلق للطرقات فقط هي تساقطات ثلجية تسجلها المنطقة لأول مرة ومبكرا هذه السنة.