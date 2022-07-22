قناة النهار مشاهد للحافلة التي إنقلبت وراح ضحيتها 4 أشخاص بتيارت بقلم قناة النهار نشر في 22 جويلية 2022 - 13:08 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 108 0 مشاهد للحافلة التي إنقلبت وراح ضحيتها 4 أشخاص بتيارت إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/tZyE0 اقرأ أيضا تيسمسيلت : إهتراء كلي لشبكة الطرقات ..على مستوى الأحياء والشوارع الرئيسية قناة النهار 13 جويلية صريح جدا: أكبر كذبة يرويها الجزائري في حياته..كذبت على مرتي وفاقتلي بالدليل قناة النهار 22 جويلية صحة: زيوت الإسمرار .. هل هي الواقي أم المتسبب في حروق الجلد قناة النهار 02 جويلية شاهد كيف يتم تزويد طائرة "السوخوي" بالوقود جوا قناة النهار 12 جويلية مستغانم: مافيا إستغلال الشواطئ.. بإسم القانون وعقود الإمتياز قناة النهار 18 جويلية أفراد من نخبة القوات الخاصة ينفذون بإحترافية قفزا بالمظلات من سماء العاصمة قناة النهار 05 جويلية طالع هابط : شاهد كيف حول شاب بماله الخاص فضاء إلى حديقة تسلية بسوق أهراس قناة النهار 14 جويلية سكيكدة: صيد السلطعون الأزرق..تجربة جديدة محفوفة بالمخــ..اطر قناة النهار 12 جويلية سبقاق :كرة اليد تستاهل خير من الشيئ لي راهي فيه..للأسف الصراعات هي لي خلاتها توصل للمستوى هذا قناة النهار 19 جويلية رئيس الإتحادية الجزائرية للسباحة : كل السباحين الجزائريين لي عندعم خبرة كلهم في النهائيات قناة النهار 02 جويلية