عاشو الرعب مجددا.. مشاهد مؤلمة لأطفال في مستشفى لحظة وقوع الزلزال الجديد

عاش أطفال في مستشفى بريف إدلب شمالي سوريا، الرعب مجددا لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الإثنين.

وأظهرت مقطع فيديو نشرته “مجموعة هذه حياتي التطوعية”، حالة الخوف والهلع التي أصابت أطفالا مرضى في مستشفى بمدينة حارم لحظة وقوع الزلزال الجديد.

وأظهر المقطع المصور، بكاء الأطفال خوفا وإمساكهم بالمتطوعين والممرضين، مع العلم أن منهم من فقد أهله بالزلزال الأول.

وكان الزلزال قد وقع في الوقت الذي تقوم فيه “مجموعة هذه حياتي التطوعية” بتقديم الهدايا للأطفال المصابين جراء الزلزال الأول.

وقال أحد الأطفال الموجودين وهو يرتجف خوفا ويبكي: “أخرجوني من المستشفى”. في حين حاول عناصر الطاقم الطبي تهدئته.

وإثر الزلزال انقطعت الكهرباء، بينما تواصلت نوبة الفزع والبكاء بين الأطفال.

وحاول أحد مسعفين تهدئة فتاة كانت تبكي فزعا من اهتزازا الأرض، إذ أمسك بيدها وقبلها وخاطبها ليهدئ من روعها.

وضرب ولاية هاتاي، جنوبي تركيا، زلزالان جديدان مساء أمس الاثنين، بقوة 6.4 و5.8 درجات على سلم ريختر.

وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر.